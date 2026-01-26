嵐が新曲「Five」を、3月4日にデジタルシングルとしてリリースすることが決定。嵐の公式SNSでは、メンバー5人によるメッセージ動画が公開された。

■それぞれ異なるジャケットスタイルで並ぶ嵐

この日の嵐は、それぞれ異なるニュアンスのジャケットスタイルで登場。全体を淡いトーンで統一しつつ、素材やシルエットの違いで個性を際立たせた装いが印象的だ。

（左から）二宮和也はノーカラーのクリーンなホワイトジャケットで爽やかな印象を放ち、相葉雅紀はグレーを基調とした柄入りジャケットで柔らかさを添えている。

櫻井翔はオフホワイトのセットアップで、知的で落ち着いた雰囲気。大野智はブルーグレーのストライプ柄セットアップが、肩の力を抜いたムードを演出している。

松本潤はデニムのダブルジャケットにロールアップした袖が印象的で、ほどよくラフさを効かせた装いだ。

動画では声をそろえて挨拶し、新曲「Five」のリリースを発表。3月4日0時より、各音楽配信サービスで配信予定と伝えた。

さらに、ファミクラストア オンライン限定販売商品として、5月31日にCDシングルのパッケージが発売されることも報告。

松本が「新曲、もう少しかかりますが、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います！」と締めくくり、最後は5人が笑顔で手を振った。

ファンからは「全員ビジュ良すぎる」「新曲楽しみ」「最高」「爆泣き」「最高のプレゼントすぎる」「爽やかでかっこいい」「嵐5人の空気感もみんなの表情も全部愛おしくて涙でる」といった声が寄せられている。

