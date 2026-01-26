Stray Kids撮り下ろし映像も！「宿命」を使用したSpotifyキャンペーンCM公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Stray Kidsの日本オリジナル楽曲「宿命」が、Spotifyのキャンペーン「好きとつながる。Spotify」Boy in the Moon篇のヒーローフィルムに使用されている。

■ヒーローフィルム内では「宿命 -Spotify Live Version-」映像を使用！

このキャンペーンでは、Spotifyを通じて“推し”にエンパワーメントされる人々の日常を描く。音楽をきっかけにアーティストとファンが出会い、「あなたの光で、わたしが輝く」という、互いを照らし合う関係性を表現しているとのこと。

今回、キャンペーンCMに起用された「宿命」は、Stray Kidsが2025年6月にリリースした日本3rdミニアルバム『Hollow』に収録された日本オリジナル楽曲で、メンバーのチャンビンが日本リリース用に書き下ろした。「STAY（※Stray Kidsのファンネーム）と僕たちが出会ったのは、宿命だ」という、ファンへの愛を込めた楽曲となっている。

キャンペーンCMとなるヒーローフィルム内では、Stray Kidsが今回のキャンペーン用に特別に撮り下ろした「宿命 -Spotify Live Version-」のスペシャルパフォーマンス映像も使用されている。

1月26日より、渋谷・大阪では屋外広告が展開され、さらに、TVCMも放映される。

■リリース情報

2025.12.24 ON SALE

Blu-ray『Stray Kids Fan Connecting 2024 “SKZ TOY WORLD”』

■関連リンク

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/