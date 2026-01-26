

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月22日から23日の決算発表を経て26日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<9353> 桜島埠 東Ｓ -10.64 1/23 3Q 23.01

<5423> 東京製鉄 東Ｐ -5.85 1/23 3Q -61.58

<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ -5.23 1/23 本決算 9.77

<5576> ＯＢシステム 東Ｓ -4.33 1/23 3Q 2.44

<2411> ゲンダイ 東Ｓ -3.99 1/23 3Q 76.40



<2804> ブルドック 東Ｐ -1.60 1/23 3Q 70.67

<5609> 日鋳造 東Ｓ -1.06 1/23 3Q 25.60

<9701> 会舘 東Ｓ -0.44 1/23 3Q 22.52



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした26日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

