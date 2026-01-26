東海染工 <3577> [東証Ｓ] が1月26日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の3.3億円→3.1億円(前期は5.6億円)に6.1％下方修正し、減益率が42.0％減→45.5％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の1億円→1.5億円(前期は3.1億円)に50.0％上方修正し、減益率が67.8％減→51.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の2.3億円→2.1億円(前年同期は4.5億円)に8.4％減額し、減益率が47.8％減→52.2％減に拡大する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026年３月期通期の連結業績予想数値につきまして、売上高、営業利益では、国内染色加工事業におきまして官公庁向けユニフォームが仕様変更することにより来期以降の受注となり前回予想を下回る見込みであります。経常利益では、海外子会社におきまして為替差益の計上がありましたが営業利益減少の影響を受け前回予想を下回る見込みであります。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は、上記1.の特別利益を計上することにより前回予想を上回る見込みであります。（注）上記に記載した予想数値は、現時点での入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、今後、様々な変動要因により、実際の業績が上記数値と異なる可能性があります。

