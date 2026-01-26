日東電工 <6988> [東証Ｐ] が1月26日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比2.7％減の1057億円となった。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の1260億円→1360億円(前期は1372億円)に7.9％上方修正し、減益率が8.2％減→0.9％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の570億円→670億円(前年同期は572億円)に17.5％増額し、一転して17.1％増益計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比28.1％増の367億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の17.0％→19.6％に上昇した。



株探ニュース

