日本高純度化学 <4973> [東証Ｐ] が1月26日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比10.1％増の6.2億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の6.7億円→7.3億円(前期は6.5億円)に9.0％上方修正し、増益率が2.0％増→11.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の2.9億円→3.5億円(前年同期は2.9億円)に20.5％増額し、一転して18.1％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の126円→200円(前期は126円)に大幅増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比18.6％増の2.4億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の4.0％→3.5％に悪化した。



会社側からの【修正の理由】

スマートフォンやパソコンなど民生向け需要が回復基調で推移したことや生成AI 関連需要の拡大により、半導体パッケージ、モジュールおよびメモリ向けの販売が堅調に推移していることと、貴金属価格の変動（金やパラジウム価格の急騰）により、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益が前回予想に比べ好転する見通しです。また本見通しには、追加的な政策保有株式の売却にともなう投資有価証券売却益を織り込んでいます。売却内容につきましては、本日付の「投資有価証券売却益（特別利益）の計上見込みに関するお知らせ」をご覧ください。なお、2026年３月期の配当金予想につきましては、本日付の「配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご覧ください。（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

