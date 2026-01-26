【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内

2月5日開業予定の屋外常設施設『ポケパーク カントー』よりカヤツリタウンを撮り下ろしで紹介していく。

ポケモンたちを回復できる「ポケモンセンター」やオリジナルドリンクを販売する「フレンドリィショップ」、グッズ満載の「トレーナーズマーケット」などが立ち並ぶカヤツリタウン。入り口ではアシレーヌの噴水が歓迎してくれるほか、様々なポケモンたちと記念撮影できるフォトスポットが多数設置されている。

このほかにもカヤツリタウンでは、アトラクション「ピカピカパラダイス」や「ブイブイヴォヤージュ」のほか、ステージショーが行なわれる「カヤツリジム」などがあり、トレーナーが夢中になれるエリアとなっている。

フレンドリィショップ

ポケモンセンター

トレーナーズマーケット

ブイブイヴォヤージュ

ピカピカパラダイス

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

