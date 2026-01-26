26日（月）、大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）のサントリーサンバーズ大阪は、みのおキューズモールにて期間限定の特別展示を開催すること発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

22日（木）に発表された「あべのキューズモール」の開業15周年企画に加え、「みのおキューズモール」でもサントリーの特別展示が開催されることとなった。

みのおキューズモールでの展示期間は2月1日（日）から2月31日（日）で、髙橋藍、髙橋塁、関田誠大、小川智大、小野寺太志、藤中颯志、デアルマス アライン、鬼木練ら8選手の等身大ビジュアルでエレベーターが彩られる。装飾場所は施設内エレベーターのSTATION棟2階・3階ロとなっている。

なお、あべのキューズモールでの特別展示は、1月31日（土）から4月19 日（日）にかけて開催され、イゴール・クリュカの最高到達点3m75cmを再現したパネルや、2025-26シーズン全選手のサインが入った巨大パネル、ドミトリー・ムセルスキーのサイズ35cmの特大シューズを展示。さらに髙橋藍、小野寺、クリュカの等身大シートが展示される。