女優の小芝風花（28）が26日、都内で「The Tabelog Award2026」のプレス発表会に出席した。

グルメサイト「食べログ」で一定期間の間、評価4点以上を獲得した店舗の中から、さらに優れた飲食店を表彰するアワード。今年で10回目の開催となる。小芝は歌舞伎俳優の片岡愛之助（53）とともにトークセッションにゲストとして登場した。

小芝は昨年、一人居酒屋デビューをしたことを明かした。撮影で富山に行った際に、スタッフがおすすめする店に行ったという。「せっかくだから、その土地のおいしいものを食べたいと思った。一人で行ってみよう、となりました」と理由を説明した。

カウンターに座った小芝は、存在に気づいた見知らぬ女性2人組と乾杯。「食べ物も分けてくださった」と笑顔で振り返った。小芝の行動力に、愛之助は「凄い。勇気あるね。お店の人びっくりしていなかった？」と驚いていた。

小芝は高級料理店の一人訪問にも興味津々。「高級感のあるお店にもチャレンジしてみたい。緊張してしまうので、母の日とか特別な日じゃないと行かなかったんですが、自分へのご褒美とかでも行ってみたい」と意気込んだ。

イベントでは愛之助の揮毫（きごう）による、食べログアワードの「今年の一文字」も発表された。愛之助は大きな筆を手に取り「地」の字をしたためた。「地は場所です。この食べログアワードというのは日本全国を対象に行っている。選ばれたお店の3割は主要都市以外のお店。日本全国、その土地のもの。そういう意味では、ぴったりだと思います」と文字に込めた思いを語った。