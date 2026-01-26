野球日本代表・侍ジャパンの春季キャンプに松井秀喜氏が激励にやってくることが発表されました。

26日に、WBCに出場する第3弾出場選手が10人発表されました。

新たに、メジャーからドジャースの山本由伸投手、カブス・鈴木誠也選手、今季からメジャー挑戦となるブルージェイズの岡本和真選手、ホワイトソックスの村上宗隆選手が選出。国内組では前回大会にも出場したオリックスの宮城大弥投手や中日の郄橋宏斗投手、ヤクルトの中村悠平選手が参加。さらに広島の小園海斗選手、日本ハムの北山亘基投手、オリックスの曽谷龍平投手が選出されました。

井端弘和監督の強い要望により2月14日〜24日に行われる侍ジャパンの事前合宿に松井氏が訪れるそうです。

日程は未定ですが、松井氏は巨人の春季キャンプに臨時コーチとして参加することが発表されていて、2月中旬頃に数日間参加することが発表されています。

井端監督は念願叶ったことに「自分が監督就任してからずっとお願いしていた案件で、非常に来ていただけるっていうところでありがたく感謝しています。松井さんはじめ読売ジャイアンツの関係者のみなさんにはこの場をお借りしてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます」と感謝を伝えました。

松井氏については「日本でもそうですし、MLBでも活躍された選手なので、一緒にいるだけで得るものもあると思います。そこでアドバイス等いただけると選手への励みにもなり、プラスになることだけかなと。同じ空間にいることが非常にありがたいので来てもらえるだけでありがたいです」と語りました。