【福フェス】[Alexandros]、5年連続で出演 エネルギーに満ちあふれた歌声でオーディエンスを虜に
音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ロックバンドの[Alexandros]が登場した。
【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち
川上洋平は「ここから騒いでいいぞ〜！」とシャウトしながら登場した。今年で5回目の『福フェス』。[Alexandros]はイベントが始まって以降、毎年出演している。川上はこの5年にあったことを振り返りながら「5年連続の『福フェス』ありがとうございます！」と感謝した。エネルギーに満ちあふれた歌声とサウンドでオーディエンスを虜に。最後に「ワタリドリ」と「Girl A」を披露してステージを後にした。
『福フェス』は、福岡ソフトバンクホークス、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング、BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス。今年で5回目となり、新春の福岡を彩る定番フェスとなっている。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」が行われた。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive出演アーティスト
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂46
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
・“福フェス5th企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜 てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK ／ Alaska Jam）
GUEST ARTIST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT）・寺中友将（KEYTALK）
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME
