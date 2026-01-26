aespa（エスパ）のKARINA（カリナ、25）が、イタリア・ミラノでファンに囲まれ、移動車両にしばらく乗れず、足止めされたことが話題になっている。同地で開かれた「プラダ2026秋」のメンズウエアファッションショーに参加。帰りの際、ファンが殺到し、一部のファンは互いに押し合って倒れる事態もあった。KARINAが驚き、不安な表情を見せる姿が映像で流れた。

YouTube（ユーチューブ）とオンラインコミュニティーに「警備員が叫んだ理由」のタイトルで映像が公開された。韓国メディアのスポーツ朝鮮は25日、「ボディーガードの悲鳴が上がった一触即発の脱出劇」の見出しで、当時の様子をリポートした。

オンライン上で流れている映像では、KARINAを近くで見るため、多くの海外ファンが集まった。人波が一気に集中し、混乱した状況が起きた。待機している車に移動しようとした時、一部のファンが車の前を遮りながら接近し、これを制止した警護員は結局「車に乗ります！」と大声で叫んだ。

同メディアは「今回の場面をきっかけに、グローバル日程が頻繁なK−POPアーティストの安全管理問題も再び注目されている。特に海外での行事や空港、移動動線で過度なファンが集中する現象が繰り返され、より体系的な動線管理と現場統制が必要だという声が出ている」と報じた。

KARINAが所属するaespaは、31日と2月1日に「みずほPayPayドーム福岡」で開催される「SMTOWN LIVE 2025−26 in FUKUOKA」のライブに参加する予定だ。