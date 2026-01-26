【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定 場所：東京都稲城市矢野口4015-1 よみうりランド遊園地内

2月5日開業予定の屋外常設施設『ポケパーク カントー』よりパレード「ピカブイバブルカーニバル」を撮り下ろしで紹介していく。

「ピカブイバブルカーニバル」はカヤツリタウンで行なわれるパレード。ダンサーとともにピカチュウとイーブイたちが行進しながらやってきて、噴水とカヤツリジムの前ではダンスを見せてくれる可愛らしい内容となっている。本稿では画像とともに動画でもパレードの様子をご覧いただきたい。

