【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定

2月5日にグランドオープン予定の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のメニュー情報を紹介する。

「ポケットモンスター」シリーズにちなんだアトラクションやフォトスポットを楽しめる「ポケパーク カントー」。会場ではポケモンたちをパッケージにデザインしたフードメニューが用意されている。

ピカチュウがデザインされたパッケージがかわいい「ピカチュウのおにぎりや」のフードや、「イーブイカフェ」のドリンクが販売。さらに、ゲームでもおなじみの「おいしいみず」、「サイコソーダ」、「ミックスオレ」はペットボトル飲料として提供。ラベルも魅力的な商品になっている。

(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。