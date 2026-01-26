【ポケモン】サイコソーダやおいしいみずが飲める！ 『ポケパーク カントー』フードメニュー撮り下ろし
【ポケパーク カントー】 2月5日 グランドオープン予定
(C)2026 Pokemon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
2月5日にグランドオープン予定の屋外常設施設「ポケパーク カントー」のメニュー情報を紹介する。
「ポケットモンスター」シリーズにちなんだアトラクションやフォトスポットを楽しめる「ポケパーク カントー」。会場ではポケモンたちをパッケージにデザインしたフードメニューが用意されている。
ピカチュウがデザインされたパッケージがかわいい「ピカチュウのおにぎりや」のフードや、「イーブイカフェ」のドリンクが販売。さらに、ゲームでもおなじみの「おいしいみず」、「サイコソーダ」、「ミックスオレ」はペットボトル飲料として提供。ラベルも魅力的な商品になっている。
