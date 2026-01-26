AOKIがフレッシャーズ向け新TVCMに畑芽育さん起用、「未来の自分を想像する女子高生」に
キャンペーンキャラクター畑 芽育さん
TVCMでは、将来の自分の姿を夢見る女子高生役の畑さんが登場。未来に夢を馳せる空想シーンの中で、AOKIのフレッシャーズスーツの特長である、合わせるアイテムを変えることで「入学式」「インターン」「就活」とシーンが変わっても、1着で着まわしができる汎用性の高さを表現。また、フレッシュな笑顔と躍動感が溢れるポーズで、新生活を新しいスーツで迎える晴れやかな気持ちに加え、“360°どこから見てもキレイ”なシルエットも併せて表現した。
同TVCMは、全国で放映中。また、WEB特設サイトでは、CM本編(15秒)の他、メイキング動画や商品情報、フレッシャーズに向けて着こなしポイントなどを紹介している。
