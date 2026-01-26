田中れいな、ミニスカで抜群スタイル披露「かっこ可愛い」「着こなせるのがすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/26】元モーニング娘。の田中れいなが1月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】36歳元モー娘。「着こなせるのがすごい」膝上ミニスカで美脚スラリ
田中は「みんなは なーーんのやる気も起きん時ありますか？私は今日がそれです」とつづり、やる気が出ない1日であったことを率直に投稿。「写真の時の私は光が綺麗で盛れていたのでやる気ある日でした」と続けて、オフショルダー風トップスに引き締まった脚が際立つミニスカート、ロングブーツを合わせたスタイリングの写真を複数枚公開している。
この投稿には「スタイル抜群」「ミニスカが似合う」「雰囲気が変わる」「かっこ可愛い」「着こなせるのがすごい」「自然体な言葉が共感できる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】36歳元モー娘。「着こなせるのがすごい」膝上ミニスカで美脚スラリ
◆田中れいな、ミニスカコーデで近況報告
田中は「みんなは なーーんのやる気も起きん時ありますか？私は今日がそれです」とつづり、やる気が出ない1日であったことを率直に投稿。「写真の時の私は光が綺麗で盛れていたのでやる気ある日でした」と続けて、オフショルダー風トップスに引き締まった脚が際立つミニスカート、ロングブーツを合わせたスタイリングの写真を複数枚公開している。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿には「スタイル抜群」「ミニスカが似合う」「雰囲気が変わる」「かっこ可愛い」「着こなせるのがすごい」「自然体な言葉が共感できる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】