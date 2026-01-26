堀未央奈、ショーパンコーデで美脚際立つ「街中でもオーラ出てる」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/01/26】元乃木坂46の堀未央奈が1月25日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開した。
【写真】29歳元乃木坂46「街中でもオーラ出てる」抜群スタイル輝くショーパン姿
堀は「忙しく過ごしていると あっという間に春が来るんだろうなあ…」とつづり、街頭で撮影した写真を投稿。頭にはイヤーマフをつけ、ネイビーのジャケットに同色のショートパンツを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
また、三つ編みヘアで眼鏡をかけたショットなども載せていた。
この投稿は「脚のラインが綺麗」「街中でもオーラ出てる」「スタイル抜群」「上品でおしゃれ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元乃木坂46「街中でもオーラ出てる」抜群スタイル輝くショーパン姿
◆堀未央奈、美脚際立つショーパン姿披露
堀は「忙しく過ごしていると あっという間に春が来るんだろうなあ…」とつづり、街頭で撮影した写真を投稿。頭にはイヤーマフをつけ、ネイビーのジャケットに同色のショートパンツを合わせた美しい脚が際立つコーディネート姿を披露した。
また、三つ編みヘアで眼鏡をかけたショットなども載せていた。
◆堀未央奈の投稿に「街中でもオーラ出てる」と反響
この投稿は「脚のラインが綺麗」「街中でもオーラ出てる」「スタイル抜群」「上品でおしゃれ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】