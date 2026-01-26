ももクロ玉井詩織、“幼馴染”アナウンサーとの初共演に感慨「いつかお仕事を一緒にできたらいいな、と思っていた」
【モデルプレス＝2026/01/26】ももいろクローバーZの玉井詩織が26日、都内で開催されたスキンケアブランド「iYON（アイヨン）」アンバサダー就任記念イベントに出席。MCを務めた日本テレビアナウンサーの忽滑谷こころと幼馴染であることを明かし、喜びを語った。
【写真】ももクロメンバーと幼馴染 新婚の27歳「日テレ」アナ
玉井は、日本テレビリテール事業部が「メーカー」として手掛けるスキンケアブランド「iYON」のブランドアンバサダーに就任。「iYON」は、日本テレビのリテール事業部と「4MEEE（フォーミー）」がタッグを組んで2025年1月に誕生した、“ご機嫌な私をつくる”ビューティーブランドとなっている。
本イベントのMCは、日本テレビの忽滑谷アナが担当。玉井は「実は私、普段は『こころちゃん』って呼んでるんですけど、こころちゃんとは幼馴染で」と打ち明け、「こころちゃんが小学校1年生とか、幼稚園の時からの知り合いで。でも、会ってお仕事させてもらうのは初めて」と忽滑谷アナとの関係性を告白した。さらに「（忽滑谷アナが）アナウンサーになった時から、いつかお仕事を一緒にできたらいいな、と思っていたので、すごく嬉しいです」と声を弾ませた。
また、アンバサダー就任について玉井は「純粋に嬉しかったです。美容のお仕事とか、こういうアンバサダーって自分とはすごい縁遠いものだと思っていたので」と喜びを口にし、「やりたいという憧れはもちろんあったんですけど、なかなか縁遠い存在だなと思ってたので、すごく嬉しかったですし、そういうのを任せてもらえる年齢になったんだなって。自分の中で感慨深いものがありました」としみじみと語った。
アンバサダー就任後の意識の変化について聞かれると、「アンバサダーというと、みなさんに憧れの対象だと思ってもらうのが大事だと思うので、より意識高くやったり」とコメント。「実は私、去年化粧品検定を受けまして。無事に1級2級合格できたというのもあって、自己満足程度だけど、自分に返ってくるものなので。そういうところは意識がより深まったと思います」と明かしていた。（modelpress編集部）
◆玉井詩織「幼稚園の時からの知り合い」共演に歓喜
◆玉井詩織、アンバサダー就任に感慨
