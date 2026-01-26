「思わず笑っちゃいましたｗ」「溢れる愛情ゆえですね」とコメントが寄せられているのは、少し過激な方法で飼い主さんに「大好き」の気持ちを伝える猫ちゃんの光景。穏やかな空気が一変した、猫ちゃんの『まさかの行動』が再生回数31万回を突破することとなりました。

【動画：ネコが顔を舐めてきたと思ったら、次の瞬間…完全に想定外な『まさかの愛情表現』】

飼い主さんに「大好き」を伝えるこむぎ。ちゃん

予想外の行動で笑いと癒やしを届けているのは、Instagramアカウント『やんまぁ』に投稿されたある日の光景。この日、キジトラ猫のこむぎ。ちゃんは、飼い主さんと穏やかなひとときを過ごしていたそう。飼い主さんの顔に自分の顔を近づけて、ペロペロと飼い主さんの鼻を舐めるこむぎ。ちゃん。どうやら、飼い主さんへの「大好き」の気持ちを伝えているようです。

飼い主さんは、そんなこむぎ。ちゃんの愛情表現を静かに受け取ってくれていたといいます。そんな穏やかな空気にほっこりしてしまいますが、このあとこむぎ。ちゃんは想定外の『まさかの行動』を見せることとなったのでした。

突然、飼い主さんの鼻を"カプッ！"

飼い主さんの鼻を丹念に舐めて「大好き」の気持ちを伝えていたこむぎ。ちゃん。しかし次の瞬間、こむぎ。ちゃんは予想外の行動を見せることに。それは…飼い主さんの鼻を「カプッ」と噛んだこと！

突然のこむぎ。ちゃんの行動に、思わず驚いた声をあげる飼い主さん。いったい、こむぎ。ちゃんの心境に何が起きたのでしょうか？

もしかしたら、「可愛すぎて食べちゃいたい」という言葉があるように、こむぎ。ちゃんも飼い主さんのことが大好きすぎて思わず食べたくなってしまったのかもしれません。

再び顔を近づけてみたところ…

そんな驚きの展開を見せたこむぎ。ちゃん。その後、落ち着いた飼い主さんが「噛んだらいかんよ？」と優しく注意して顔を近づけたところ、さっき噛んだところを癒やすように再び優しく舐め始めてくれたといいます。

その姿を見て、さっき噛んでしまったのは間違えてしまっただけなのか…と思いきや。飼い主さんの気が緩んだ瞬間、こむぎ。ちゃんは再び飼い主さんの鼻をカプッ！これに驚いた飼い主さんは、再び驚きの声をあげてしまったといいます。

そんなふたりの可愛いやりとりを見ていると、こむぎ。ちゃんが飼い主さんを驚かせたくなってしまう気持ちが、なんとなく分かるような気がします。

飼い主さんの鼻を突然噛み始めるこむぎ。ちゃんの光景は、「愛情表現って色々ですねｗ」「美味しそうに見えたのかな」「可愛いｗ」と、温かい笑いを届けることに。

Instagramアカウント『やんまぁ』では、そんな飼い主さんのことが大好きなこむぎ。ちゃんと家族たちの、笑顔溢れる日々が投稿されています。

こむぎ。ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「やんまぁ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。