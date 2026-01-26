飼い主さんが猫のおしりを見ていると……とある“謎の文字”を発見！その模様がThreadsに投稿されると瞬く間に多くのユーザーの注目を集め、「想像以上で笑ったｗ」「お尻の近くにあるところがまた罪深い…」「1人で爆笑しましたw」といった声が寄せられました！

【写真：猫のおしりを見たら、『縦』に……文字に見える『まさかの模様』】

猫のおしりに衝撃的な文字を発見！

Threadsアカウント「ki3ki3（@48taki3e）」さまは、愛猫「スイ」くんとの日常を紹介しています。

飼い主さんはスイくんのことを溺愛しているようで、この日も何気なくスイくんのおしりをじーっと眺めていたのだとか。すると……

なんと、スイくんのおしり付近にカタカナで「ブー」という謎の文字を発見！いったい「ブー」とはなんなのでしょうか……。

反対側には見当たらないが…

「もしかして、反対側にもある？」と思った飼い主さん。反対側を見てみると……

反対側には同じような「ブー」の文字は見当たりません。

しかし、この投稿を見たとあるユーザーさんから「かすかなニコちゃんマークいませんか？笑」とお返事が！再び先ほどの「ブー」とは反対側のおしりを見てみると……

たしかに薄らとですがニッコリ微笑んでいるような模様があります！

「ブー」という謎すぎて思わず笑ってしまうような文字と、ニッコリと微笑むニコちゃんマークを持つスイくんの模様は、Threads内でも大きな話題になりました。

コメント欄には「思ったよりもしっかりと〇〇で笑ったw」「お尻の近くにあるところがまた罪深い…」「1人で爆笑しましたw」「ブーにしか見えないどーしてくれるんだぁぁぁぁww」といった声が寄せられています！

Threadsアカウント「ki3ki3（@48taki3e）」さまでは、今回ご紹介した不思議な模様を持つスイくんと飼い主さんの日常が日々投稿されています。他の日のスイくんの様子も見てみたい方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

スイくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「ki3ki3（@48taki3e）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。