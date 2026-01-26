Å¥¾ÂºÛÈ½Ãæ¤Î¿Íµ¤ÊÆ½÷Í¥¡¡¿ÆÍ§²Î¼ê¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÉ¬»à¤Ë³ÎÇ§¡¡»äÅª¥áー¥ë¤¬ºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
¡¡²Î¼ê¥Æ¥¤¥éー¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤È½÷Í¥¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥é¥¤¥Ö¥êー¤Î»äÅª¥áー¥ë¤¬¡¢ºÛÈ½¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ç²è¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¡¿IT ENDS WITH US¡×¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬Æ±ºî¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¶¦±é¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Éー¥Ë¤ò¥»¥¯¥Ï¥é¤äÃæ½ý¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Æ¤·¤¤Ãæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¥Æ¥¤¥éー¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¥áー¥ë¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤È¤Î´Ö¤Ë4¿Í¤Î»Ò¡ª¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤«¤Ã¤¿É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤¬
¡¡¡Ö¥Ôー¥×¥ë¡×»ï¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ç¤ÏÆ±ºî¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬ÁêÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÎÌ¤«¤é¥Æ¥¤¥éー¤È¤ÎÍ§¾ð¤ËµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï1¤Ä¤Î¥áー¥ë¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡Ä»ä¤¿¤Á¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡©ºÇ¶á¡¢»ä¤Ï²¿¥«·î¤â¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Ð¤«¤êÏÃ¤¹¾ð¤±¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯·ù¤ÊÍ§Ã£¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤ÎÁûÆ°¤Ç»ä¤¬Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤ò³Î¤«¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é1»þ´Ö°Ê¾å·Ð²á¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤¿¥Æ¥¤¥éー¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤³¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ë¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò»×¤¤¤ä¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï200¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ËÁ÷¤ë°ìÀÆ¥áー¥ë¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌÌÇò¤¯¡¢¥Àー¥¯¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯ÉáÄÌ¤ÎÏÃ¤·Êý¤ò¤¹¤ë¡×¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬Îø¤·¤¤¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ï³Î¤«¤Ë¥áー¥ë¤Î¸ýÄ´¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁûÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÂÐ¤·¤ÆÈï³²ÌÑÁÛ¡×¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Æ¥¤¥éー¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë