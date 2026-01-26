『豊臣兄弟！』小一郎＆藤吉郎が並ぶ海外ビジュアル＆英語タイトル決定！ 海外展開ティザー動画も公開
仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）より、海外ビジュアル、英語タイトルが解禁、海外展開にあたり作成されたティザー動画が初公開された。映像は『豊臣兄弟！』公式HP・X・Instagramにて視聴可能だ。
【写真】小一郎（豊臣秀長／仲野太賀）の歩みを史実とともに描いた海外展開ティザー動画カット
大河ドラマ第65作となる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
本作はNHKワールド・プレミアム以外にも、台湾のLINE TV、Hami Video、MODなどの海外の配信プラットフォームで展開されているほか、アメリカのNGNチャンネル（CATV）でも放送が決定している。
海外展開ティザー動画は、タイトルバックを担当したBUDDHAが制作。タイトルバックの映像素材を使いながらも全く異なる印象で、小一郎（豊臣秀長／仲野太賀）の歩みを史実とともに15秒で見せていく。
BUDDHAの神崎峰人は、制作にあたり「短い尺なのでとにかく感覚的に秀長と『豊臣兄弟！』の魅力を訴求するのを意識していました。軽快なテンポで見やすい本編とすてきな劇伴の魅力に合わせて、次々に画面が遷移していくことで見た人の記憶に残ることを意識しました」とコメント。
そして「中毒性があるようにループ再生できる仕様なので何度もご覧ください」とポイントを語った。
また、『豊臣兄弟！』の英語タイトルは『BROTHERS IN ARMS』に決定。このフレーズは「戦友」を意味する慣用句的な言い回しで、秀長と秀吉が「武将の兄弟」であることをあわせて表現している。
海外展開用ビジュアルは、第4回「桶狭間！」の戦場シーンを撮ったスタジオセット内で撮影。兄・藤吉郎（秀吉／池松壮亮）、弟・小一郎（秀長／仲野太賀）の笑顔がはじけるキービジュアルとは大きく趣を変え、戦国の世を生き抜く兄弟の決意を前面に押し出している。自分たちの目指す未来を遠く見据える、2人の力強いまなざしが印象的な一枚となった。撮影は、写真家・阿部裕介が行った。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
