サンエックスが、丸福商店の展開する丸福珈琲店と「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を全国12店舗にて開催。

フェアでは、「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューが展開されます☆

丸福珈琲店 サンエックス「リラックマ」コラボフェア

開催期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）

開催店舗：

《大阪》ルクアイーレ店・HEPナビオ店・イオン大日店・心斎橋PARCO店・上本町YUFURA店・グラングリーン大阪店（※）《名古屋》星が丘テラス店《東京》東急吉祥寺店・ヨドバシAKIBA店《神奈川》川崎アゼリア店《千葉》そごう千葉店《福岡》博多阪急店

※グラングリーン大阪店は2月12日（木）までの開催です

サンエックスと丸福珈琲店がコラボレーションした「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を、全国12店舗にて期間限定開催。

「丸福珈琲店」と「リラックマ」のコラボは、店舗で出すコラボメニューとしての販売は、今回が初となります。

期間中「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューを展開。

「リラックマ」たちが大好きなホットケーキやいちごなどのかわいいコラボメニューを紹介していきます☆

丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ／リラックマたちの大好きいちごパフェ

メニュー名・価格：上から）

・丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ 1,870円（税込）

・リラックマたちの大好きいちごパフェ 1,980円（税込）

丸福珈琲店名物の「ホットケーキ」と「リラックマ」がコラボした、バニラアイス、フルーツの相性がぴったりのメニュー。

「リラックマ」たちの好きないちごをたくさん使った「リラックマたちの大好きいちごパフェ」は、クランブルの食感をアクセントにたっぷりの生クリームとアイスクリームで楽しむことができます。

チャイロイコグマのハンバーガープレート

価格：2,200円（税込）

ハンバーガーのバンズが「チャイロイコグマ」になった「チャイロイコグマのハンバーガープレート」

思わず写真を撮影したくなる、かわいらしいハンバーガープレートです。

コラボスイーツ／コラボフード注文特典「ステッカー」

コラボスイーツ、コラボフードを1点注文につき1枚ステッカーをプレゼント。

スマートフォンのケースにも入る使いやすいサイズで、全2種類のステッカーが用意されます。

※オーダー時に好きな種類が選べます

※数量限定のため、なくなり次第終了

ほっこりホットチョコレート／ごゆるりチョコフロート

メニュー名・価格：上から）

・ほっこりホットチョコレート 990円（税込）

・ごゆるりチョコフロート 1,100円（税込）

ホットチョコレートにたっぷりのホイップクリームと「リラックマ」のクッキーを添えた「ほっこりホットチョコレート」

チョコレートドリンクにバニラアイスと「リラックマ」のクッキーをトッピングした「ごゆるりチョコフロート」も用意されます。

コラボドリンク注文特典「コースター」

コラボドリンクを1点注文で1枚コースターをプレゼント。

全2種類からオーダー時にお好きな種類を選択できます。

※数量限定のため、なくなり次第終了

「リラックマ」とは

サンエックスから誕生した、着ぐるみのクマ「リラックマ」

「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にOL「カオルさん」の家でお世話になり続けています。

中に入っているのが誰かは不明。

「リラックマ」の一番の関心事は、毎日のごはんとおやつです。

好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

「チャイロイコグマ」ははちみつの森に住むお友だちです。

「チャイロイコグマ」10周年アニバーサリーサイトがオープン

チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/

2026年「チャイロイコグマ」は10周年を迎え「チャイロイコグマ」10周年アニバーサリーサイトがオープンしました。

サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。

10周年のスペシャル壁紙などもゲットできるので、要チェックです☆

「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニュー。

丸福珈琲店12店舗にて2026年2月1日より実施される「リラックマ」コラボフェアの紹介でした☆

©︎2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

