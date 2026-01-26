「BASIC RILAKKUMA」がテーマの特別メニュー！丸福珈琲店 サンエックス「リラックマ」コラボフェア
サンエックスが、丸福商店の展開する丸福珈琲店と「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を全国12店舗にて開催。
フェアでは、「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューが展開されます☆
丸福珈琲店 サンエックス「リラックマ」コラボフェア
開催期間：2026年2月1日（日）〜2月28日（土）
開催店舗：《大阪》ルクアイーレ店・HEPナビオ店・イオン大日店・心斎橋PARCO店・上本町YUFURA店・グラングリーン大阪店（※）《名古屋》星が丘テラス店《東京》東急吉祥寺店・ヨドバシAKIBA店《神奈川》川崎アゼリア店《千葉》そごう千葉店《福岡》博多阪急店
※グラングリーン大阪店は2月12日（木）までの開催です
サンエックスと丸福珈琲店がコラボレーションした「丸福珈琲店×リラックマコラボフェア」を、全国12店舗にて期間限定開催。
「丸福珈琲店」と「リラックマ」のコラボは、店舗で出すコラボメニューとしての販売は、今回が初となります。
期間中「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニューを展開。
「リラックマ」たちが大好きなホットケーキやいちごなどのかわいいコラボメニューを紹介していきます☆
丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ／リラックマたちの大好きいちごパフェ
メニュー名・価格：上から）
・丸福珈琲店×リラックマ ホットケーキ 1,870円（税込）
・リラックマたちの大好きいちごパフェ 1,980円（税込）
丸福珈琲店名物の「ホットケーキ」と「リラックマ」がコラボした、バニラアイス、フルーツの相性がぴったりのメニュー。
「リラックマ」たちの好きないちごをたくさん使った「リラックマたちの大好きいちごパフェ」は、クランブルの食感をアクセントにたっぷりの生クリームとアイスクリームで楽しむことができます。
チャイロイコグマのハンバーガープレート
価格：2,200円（税込）
ハンバーガーのバンズが「チャイロイコグマ」になった「チャイロイコグマのハンバーガープレート」
思わず写真を撮影したくなる、かわいらしいハンバーガープレートです。
コラボスイーツ／コラボフード注文特典「ステッカー」
コラボスイーツ、コラボフードを1点注文につき1枚ステッカーをプレゼント。
スマートフォンのケースにも入る使いやすいサイズで、全2種類のステッカーが用意されます。
※オーダー時に好きな種類が選べます
※数量限定のため、なくなり次第終了
ほっこりホットチョコレート／ごゆるりチョコフロート
メニュー名・価格：上から）
・ほっこりホットチョコレート 990円（税込）
・ごゆるりチョコフロート 1,100円（税込）
ホットチョコレートにたっぷりのホイップクリームと「リラックマ」のクッキーを添えた「ほっこりホットチョコレート」
チョコレートドリンクにバニラアイスと「リラックマ」のクッキーをトッピングした「ごゆるりチョコフロート」も用意されます。
コラボドリンク注文特典「コースター」
コラボドリンクを1点注文で1枚コースターをプレゼント。
全2種類からオーダー時にお好きな種類を選択できます。
※数量限定のため、なくなり次第終了
「リラックマ」とは
サンエックスから誕生した、着ぐるみのクマ「リラックマ」
「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にOL「カオルさん」の家でお世話になり続けています。
中に入っているのが誰かは不明。
「リラックマ」の一番の関心事は、毎日のごはんとおやつです。
好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。
「チャイロイコグマ」ははちみつの森に住むお友だちです。
「チャイロイコグマ」10周年アニバーサリーサイトがオープン
チャイロイコグマ10周年アニバーサリーサイト：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/chairoikoguma_10th_anniversary/
2026年「チャイロイコグマ」は10周年を迎え「チャイロイコグマ」10周年アニバーサリーサイトがオープンしました。
サイトは、1日1回チャレンジできるうらない「きょうのチャイロイコグマ」、チャイロイコグマのこれまでのテーマを振り返るヒストリー、「#コグマのはちみつの森だより」の4コマ漫画の紹介など、10周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイトになっています。
10周年のスペシャル壁紙などもゲットできるので、要チェックです☆
「リラックマ」のベーシックなデザインが人気のシリーズ「BASIC RILAKKUMA」テーマをモチーフにしたコラボメニュー。
丸福珈琲店12店舗にて2026年2月1日より実施される「リラックマ」コラボフェアの紹介でした☆
