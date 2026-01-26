『ポケパーク カント―』内部すべて初公開 ポケモンフォレスやイーブイのメリーゴーランドなどお披露目
人気コンテンツ『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』が、よみうりランド内で2月5日にオープンする。本日26日に内覧会が開催され、アトラクションやショップなど内部のすべてが初公開された。
【写真】巨大なリザードン＆イワーク！イーブイのメリーゴーランドなど全エリア公開
『ポケパーク カントー』は、よみうりランド内で既存施設の大規模改修に加えて、未利用エリアを新たに整備した約2.6ヘクタールの完全新エリア。600匹を超えるポケモンが生息する「森」と「街」をめぐる冒険を体験でき、すべてのトレーナーに忘れられない発見をもたらす、ポケモンいっぱいのトレーナーズエリアとなる。
目玉は施設内になる全長約500mのエリア「ポケモンフォレスト」で、段差のある道や草むら、トンネルや山道など、多彩な地形が広がる豊かな森を舞台に、カントー地方を中心としたポケモンたちの生態をじっくり観察できる。
また、階段や急な上り坂がある自然豊かな森であることから、トレーナーの安全を守るために入場制限があり、5歳未満の子どもとその同行者、110段の階段を上れない人など、公式サイトの「チケット情報」に記載の入場制限項目に該当する人は、介助者の付き添いがある場合でも入場できない。
「カヤツリタウン」は、グッズ満載のトレーナーズマーケットをはじめ、ポケモンセンター、フレンドリィショップ、ジム、ポケモンたちが集うグリーティング・パレード、2つのアトラクション、アシレーヌの噴水が歓迎してくれるエリアで、トレーナーとポケモン、みんなが夢中になれる街として展開される。
具体的にはポケモンセンターでは、笑顔のラッキーがトレーナーたちをお出迎え。かいふくマシンでポケモンが元気に回復するようすを見ながら、すてきな旅の思い出を作れる。フレンドリィショップでは、冒険で疲れたトレーナーの回復のために、オリジナルドリンクを販売している。
2つのアトラクションのピカピカパラダイスは、30匹を超えるでんきタイプのポケモンたちが動かすライド。ブイブイヴォヤージュは、イーブイたちのメリーゴーランドで、ポニータとギャロップが引っ張る車、風船付きのそらをとぶ椅子に乗って、幻想的な世界一周の旅気分を堪能できる。
カヤツリジムは、でんきタイプのジムの中で、毎日ステージショーが行われる。トレーナーとポケモンたちが、いっしょに楽しんで盛り上がれる、ここでしかできない体験を味わうことができる。
（C）2026 Pokemon. （C）1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。
Photo by 前川貴行（ポケパーク カントー提供
