小芝風花、富山で1人居酒屋デビュー カウンターで横に座った女性と仲良くなる「一緒に乾杯しました」
歌舞伎俳優の片岡愛之助、俳優の小芝風花が26日、都内で行われた『The Tabelog Award 2026』の発表会にゲストとして参加した。
【全身ショット】お綺麗です…！華やかな着物で登場した小芝風花
新春ということもあり、振り袖姿で登場した小芝は「振り袖を着られる機会も。そんなに多くないので気が引き締まります」とにっこり。和装だったが司会から「いつも通り」と水を向けられると、愛之助は「いつも通り（笑）。授賞式ということで正装させていただきました」と苦笑いだった。
食にまつわるトークを展開。地方でのグルメについて小芝は「撮影で地方ロケがあると共演者の方たちに『今度、この県に行くんですけどオススメのお店はありますか？』と聞いちゃいます」と語る。
昨年の富山ロケではオススメされたお店で「1人居酒屋デビューしたんです！せっかくだから、その土地のおいしい食べ物を食べたいなと思って1人で行ってみようと思った」と明かす。店主は気付いていない様子だったというが「カウンターで隣の女性お2人組が気付いてくださって。一緒に乾杯しました。食べ物も分けてくださった。すごくステキな時間でした」と笑顔でトーク。愛之助は「1人で行ったの！すごいね！」と小芝の行動力に驚いていた。
