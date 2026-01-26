片岡愛之助が明かす、大泉洋の食への強すぎる愛「執念を感じます」 食べログいらずで片道2時間掛けて食事へ
歌舞伎俳優の片岡愛之助、俳優の小芝風花が26日、都内で行われた『The Tabelog Award 2026』の発表会にゲストとして参加した。
【写真】笑顔が素敵！華やかな和装姿で登場した小芝風花＆片岡愛之助
新春ということもあり、振り袖姿で登場した小芝は「振り袖を着られる機会も。そんなに多くないので気が引き締まります」とにっこり。和装だったが司会から「いつも通り」と水を向けられると、愛之助は「いつも通り（笑）。授賞式ということで正装させていただきました」と苦笑いだった。
新しいお店の出会いをトーク。小芝は「撮影で忙しくなると、みんなの楽しみが食になる」とし、愛之助も「そのことばっかりよね」と同調。オススメのお店の情報交換をすることになるという。
愛之助は「大泉（洋）さんが詳しくて。日本中を回っているから、めちゃめちゃ知っているんです。映画の撮影で『ご飯行きませんか？』と。『いいですよ』と言ったら『片道2時間掛かるんですけど』と。行きましたけどね（笑）。なかなかの旅でした。食への執念を感じます」と笑いながら明かしていた。
