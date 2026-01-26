【福フェス】sumika、キャッチーでリズミカルなパフォーマンスを披露
音楽フェス『FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive』（福フェス）の2日目が25日、みずほPayPayドーム福岡で開催。ロックバンドのsumikaが登場した。
【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち
片岡健太（ボーカル／ギター）は「振り返って2026年で1番楽しかったのって『福フェス』って言えるように先行逃げ切りしませんか！」と声を掛けてライブはスタート。この日が今年のライブ初めで片岡は「今日でうれしいよ」と笑顔を見せた。キャッチーでリズミカルなsumikaらしい楽曲を披露。ラストは「STARTING OVER」を大合唱。片岡は「ありがとうございました！sumikaでした！」と言って締めくくっていた。
『福フェス』は、福岡ソフトバンクホークス、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング、BEAMSの3社がプロデュースする音楽フェス。今年で5回目となり、新春の福岡を彩る定番フェスとなっている。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」が行われた。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive出演アーティスト
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂46
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
・“福フェス5th企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜 てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK ／ Alaska Jam）
GUEST ARTIST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT）・寺中友将（KEYTALK）
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME
【ライブ写真】『福フェス』2日目にパフォーマンスを披露したアーティストたち
片岡健太（ボーカル／ギター）は「振り返って2026年で1番楽しかったのって『福フェス』って言えるように先行逃げ切りしませんか！」と声を掛けてライブはスタート。この日が今年のライブ初めで片岡は「今日でうれしいよ」と笑顔を見せた。キャッチーでリズミカルなsumikaらしい楽曲を披露。ラストは「STARTING OVER」を大合唱。片岡は「ありがとうございました！sumikaでした！」と言って締めくくっていた。
また、福フェスの5回目の開催を記念した“福フェス5th ANNIVERSARY企画”の一環として、24日公演の終演後に「“福フェス5th 企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜」が行われた。
■FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive出演アーティスト
【DAY1：1月24日】
・THE ORAL CIGARETTES
・coldrain
・櫻坂46
・Chevon
・Novelbright
・ハルカミライ
・PEOPLE 1
・04 Limited Sazabys
・BLUE ENCOUNT
・HEY-SMITH
・マキシマム ザ ホルモン
・MAN WITH A MISSION
・“福フェス5th企画”DJ LIVE〜AFTER PARTY〜 てんぷらDJアゲまさ a.k.a. 小野武正（KEYTALK ／ Alaska Jam）
GUEST ARTIST：田邊駿一（BLUE ENCOUNT）・寺中友将（KEYTALK）
【DAY2：1月25日】
・ano
・[Alexandros]
・キタニタツヤ
・CUTIE STREET
・Creepy Nuts
・クリープハイプ
・go!go!vanillas
・sumika
・This is LAST
・My Hair is Bad
・マルシィ
・RIP SLYME