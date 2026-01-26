町の銭湯が「全国から人が訪れる人気施設」に…縮小する業界で勝ち残った3代目の決断
銭湯は斜陽産業――そう言われて久しい。全国の銭湯数は50年前の10分の1以下に減り、廃業が相次いでいる。だが、東京・山谷にある創業80年の老舗「湯どんぶり栄湯」は、全国からサウナーが通う人気施設へと生まれ変わった。28歳で家業を継いだ3代目は、なぜ衰退業界で“残る”選択をし、成功をつかめたのか。縮む市場を生き抜くヒントを探る。
◆全国からサウナーが通う人気施設
銭湯の数は50年前の10分の1以下となる1562軒にまで激減。業界全体が「落ちぶれ」の象徴のように語られるなか、東京・山谷で創業80年を迎える「湯どんぶり栄湯」は、全国からサウナーが通う人気施設へと変貌を遂げている。3代目・梅田清治郎氏は、どのようにしてこの銭湯を蘇らせたのか。
「2代目の父が体調を崩したのを機に28歳のときに代替わりしました。その時点では毎日しっかりお客さんも来ていて『めちゃくちゃヤバい』という状況ではなかったです。ただ、継いだ当初のお客さんは60代以上が7〜8割。『この人たちがいなくなったら、大丈夫かな』っていう危機感は正直ありました」
そこで、将来への予防策を早い段階から打ち始めた。
「駅から近いわけじゃない“町の銭湯”なので、若い層に届けるために、’15年ぐらいからSNSを本格的に始めたんです。今ではXのフォロワーは1万人超え。無料で発信できるのは、本当に武器ですね」
◆大事にしているのは自分目線
梅田氏がまず大事にしているのは、自分目線だ。
「もともとサーフィンやスノーボードで日本中、海外も含めていろんな風呂やサウナに入ってきたんです。だから発想のスタートはいつも『自分だったら入りたいかどうか』です。空いた時間にほかの銭湯もよく行ってますよ」
栄湯は銭湯としては異例なほど設備投資に力を入れている。今の目玉は’24年にオープンした薪サウナだ。
「自分自身が薪の香りや音が大好きで『これは入れたい』と。とはいえ、常設の7人用サウナを一から造ると1000万円でも足りない。ウチが導入したのはトレーラー型の薪サウナで、駐車場から“ドッキングするだけ”なんです。工事が要らない分、コストは半分ぐらいで済みました」
◆お客さんの声も重視
お客さんの声をどう組み込むかも重視している。
「銭湯って、ただ湯船を沸かしておけばいいわけじゃない。お客さんの動線とか、どこが混むかとかも大事。『ここに物置あったらいいよね』『サウナハット掛ける場所が欲しい』って言われたら、すぐつけます」
◆現在の経営状況は…
一方で、「『湯どんぶり』って名前の通り、経営は結構どんぶり勘定」と笑う梅田氏。
「そもそも継いだときに“いい状態”“悪い状態”っていう基準もよくわかってなかったので、横ばいからちょっとずつ上げていくイメージでやってきました。数字を細かく追うより、『また行きたい』って思ってもらえるかどうかが一番大事だと思っています」
業界全体が縮小し廃業が相次ぐなかでも、逆風を追い風に変え続けている「湯どんぶり栄湯」。縮む業界を生き延びる多くの“残留組”にとって希望の光となり得るか。
