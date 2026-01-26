フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。二子玉川にあるラーメン店「麺屋 くらむ」での食事風景の動画を公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「週1ラーメン」 二子玉川で堪能 古着コーデに「かわいい麺すすり」と絶賛の声



中川さんは、「二子玉川でのお仕事前にお気に入りを食べに 週1ラーメン好評だったらまたアップします」とコメントし、動画を投稿しました。







動画冒頭、中川さんは「日曜の14時半くらいに到着!! 少し並んで…」と来店時の状況をコメント。灰色のキャップを被り、青いパーカーと灰色のジャケットの古着コーディネートで入店する様子から紹介しています。









店内では紙エプロンを着用し、白い丼に入ったラーメンを美味しそうに堪能する様子が映っています。煮卵、チャーシュー、海苔が入ったラーメンを、割り箸とれんげを使って食べる姿が捉えられています。特に麺をすするシーンや、スプーンに煮卵をのせて口に運ぶ場面では、中川さんが目を閉じて味わっている表情も見られます。





ハッシュタグには「#ラーメン #くらむ #二子玉川 #ramen #古着」と添えられています。







この投稿に、「美味しそうですね」「かわいい麺すすり」「毎週見たいのでぜひ今週のラーメンの一杯をお願いします！」「ラーメン、美味しそうに食べますね」「ラーメン好きにはたまらん動画ですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】