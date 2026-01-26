「日本に17軒だけ残るストリップ劇場」の現場で起きていること。ベテラン踊り子が直面する現実
劇場は減り、客も減り、ストリップ嬢の居場所は年々狭くなっている。それでも、舞台に立ち続ける理由がある。人生の半分以上を裸で踊ってきた女性たちが、消えゆく昭和エロスの現場で、その熱い思いを語ってくれた。
◆ずっと裸で生きてきた。私は生涯、踊り続けたい
最後の昭和エロスが危機に瀕している――。戦後間もなく誕生したストリップは、最盛期には全国に300軒の劇場があったが、1985年の新風営法で規制が強化されると徐々に姿を消し、現在、日本わずかは17軒が残るのみだ。
斜陽産業と見なされ、衰退の一途を辿ってきたストリップだが、近年、近年、女性客の流入を背景に「新たな客層を取り込んだ」「ブームが起きている」と語られる場面もあった。大衆文化に詳しい江戸川大学の西条昇教授は、その変化についてこう指摘する。
「女性客が客席の3割を占めることもありました。漫画やアニメを題材にした“2・5次元ストリップ”や、“男装BLストリップ”など、オタク文化と親和性の高い演目も見られ、女性客が推しをつくるようになった。その結果、一部の若いストリッパーのアイドル化が進んでます」
もっとも、こうした動きは業界全体の回復を意味するものではない。劇場数が激減し、従来の男性客が減少するなかで生じた局所的復活にすぎず、現在のストリップ界は、「若くて、推されるアイドルストリッパー」と、「年齢を重ね、静かに業界から去っていくベテランの踊り子」へと二極化しつつある。30歳でそろそろ引退といわれる業界だけに、ベテラン嬢を取り巻く環境は厳しくなるばかりだ。
◆個人事業主であるストリッパーにのしかかる「経費」
キャリア27年の牧瀬茜（年齢非公表）さんは、こう話す。
「昔はちょっとした温泉地には必ずストリップ劇場があり、社員旅行の団体客などが詰めかけ、今とは桁違いにお客さんが多かった。当時は1日に『2足（1足＝100人）』くらい普通に入っていたと聞きます。社員旅行がなくなった今、温泉地の劇場はたった3館になってしまった」
仕事場の減少に加えて、個人事業主であるストリッパーは「経費」が重くのしかかる。 「衣装や振り付け代、交通費や宿泊費は自腹。衣装は演目に合わせて作るので、オーダーで最低10万円。50万円ほどかけるコも珍しくない。昔は、新しい出し物を1つ作れば20軒ほどの劇場を回れたけど、今は5軒で踊ったらまた新しい演目を作らなければならず、衣装代が嵩む。全国を回る交通費、地方の劇場に衣装を送る宅配便の代金もバカになりません」
ベテランのストリッパーには、年齢を重ねたゆえの問題も降りかかる。
「体力は落ちるし、ケガや病気もしやすくなる。去年はステージで転んで手首を骨折、1か月ほど休業しました。親の介護で3年ほど舞台から離れたこともある。ストリッパーは踊らなければ、収入はゼロ。休んでいる間に芸が錆びたり、お客さんが離れないか不安で。幸い復帰できましたが、1年先は見えません。でも、お金では得られない、裸で表現する魅力がある。人生の半分以上をストリッパーとして生きてきたので、もう人生の一部。いいステージにしたい思いに、ゴールなんてない」
◆「いつまでもできる仕事じゃない」
「昔は朝まで飲んで、昼から平気で舞台に立っていたけど、最近は体に堪える（苦笑）」
こう話すのは、デビュー21年目を迎える翔田真央（年齢非公表）さんだ。彼女も身体の衰えを隠さない。
「私のちょうどいい仕事のペースが、昔は50日働いて10日休みだったのが、今は20〜30日働いて10休み。体力があっても、仕事自体が少ないんです。稼働日が半分なら、当然、収入も半減。人知れず、いなくなるコはいます。いつまでもできる仕事じゃないので、ピラティスの講師の資格を取り、マシンも輸入して将来に備えてますが、まだまだ踊りたい演目があるのでやめませんよ」
◆ずっと裸で生きてきた。私は生涯、踊り続けたい
最後の昭和エロスが危機に瀕している――。戦後間もなく誕生したストリップは、最盛期には全国に300軒の劇場があったが、1985年の新風営法で規制が強化されると徐々に姿を消し、現在、日本わずかは17軒が残るのみだ。
「女性客が客席の3割を占めることもありました。漫画やアニメを題材にした“2・5次元ストリップ”や、“男装BLストリップ”など、オタク文化と親和性の高い演目も見られ、女性客が推しをつくるようになった。その結果、一部の若いストリッパーのアイドル化が進んでます」
もっとも、こうした動きは業界全体の回復を意味するものではない。劇場数が激減し、従来の男性客が減少するなかで生じた局所的復活にすぎず、現在のストリップ界は、「若くて、推されるアイドルストリッパー」と、「年齢を重ね、静かに業界から去っていくベテランの踊り子」へと二極化しつつある。30歳でそろそろ引退といわれる業界だけに、ベテラン嬢を取り巻く環境は厳しくなるばかりだ。
◆個人事業主であるストリッパーにのしかかる「経費」
キャリア27年の牧瀬茜（年齢非公表）さんは、こう話す。
「昔はちょっとした温泉地には必ずストリップ劇場があり、社員旅行の団体客などが詰めかけ、今とは桁違いにお客さんが多かった。当時は1日に『2足（1足＝100人）』くらい普通に入っていたと聞きます。社員旅行がなくなった今、温泉地の劇場はたった3館になってしまった」
仕事場の減少に加えて、個人事業主であるストリッパーは「経費」が重くのしかかる。 「衣装や振り付け代、交通費や宿泊費は自腹。衣装は演目に合わせて作るので、オーダーで最低10万円。50万円ほどかけるコも珍しくない。昔は、新しい出し物を1つ作れば20軒ほどの劇場を回れたけど、今は5軒で踊ったらまた新しい演目を作らなければならず、衣装代が嵩む。全国を回る交通費、地方の劇場に衣装を送る宅配便の代金もバカになりません」
ベテランのストリッパーには、年齢を重ねたゆえの問題も降りかかる。
「体力は落ちるし、ケガや病気もしやすくなる。去年はステージで転んで手首を骨折、1か月ほど休業しました。親の介護で3年ほど舞台から離れたこともある。ストリッパーは踊らなければ、収入はゼロ。休んでいる間に芸が錆びたり、お客さんが離れないか不安で。幸い復帰できましたが、1年先は見えません。でも、お金では得られない、裸で表現する魅力がある。人生の半分以上をストリッパーとして生きてきたので、もう人生の一部。いいステージにしたい思いに、ゴールなんてない」
◆「いつまでもできる仕事じゃない」
「昔は朝まで飲んで、昼から平気で舞台に立っていたけど、最近は体に堪える（苦笑）」
こう話すのは、デビュー21年目を迎える翔田真央（年齢非公表）さんだ。彼女も身体の衰えを隠さない。
「私のちょうどいい仕事のペースが、昔は50日働いて10日休みだったのが、今は20〜30日働いて10休み。体力があっても、仕事自体が少ないんです。稼働日が半分なら、当然、収入も半減。人知れず、いなくなるコはいます。いつまでもできる仕事じゃないので、ピラティスの講師の資格を取り、マシンも輸入して将来に備えてますが、まだまだ踊りたい演目があるのでやめませんよ」