Snow Manの渡辺翔太がトッズ（TOD’S）のブランドアンバサダーに就任。渡辺は1月26日に都内で行われた会見に登壇し、意気込みを語った。

日本人男性がトッズのブランドアンバサダーに就任したのは、渡辺が初めてのこと。起用理由について「上品でクリーンなたたずまいと、自然体のエレガンスさ」と説明されると、渡辺は思わず「ハードルが高いな……」「『上品でクリーン』と出た時に笑い声が出たような気が。記者の皆さんと僕にイメージの相違がある？」と笑いを誘った。

間もなくバレンタインということもあり、「大切な人にプレゼントするなら？」と聞かれた渡辺は、メンバーにトッズの革製品を送りたいと答えながらも「メンバー全員分となるとなかなかの出費になりそう」と苦笑い。メンバーの中から阿部亮平を指名し、「阿部ちゃんは『ZIP！』（日本テレビ系）のパーソナリティーをやっているので、僕とおそろいのかばんを持って行ってもらって。阿部ちゃんの話をすると結構（ワイドショーが）使ってくれるんですよ」と笑いかけた。

（文＝リアルサウンド編集部）