¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥â¥ÈÅß¼ù¤¬£²£µÆü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¡¢¶Ã¤¤Î¼ÖÊ×Îò¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÌÜ»Ø¤»¹ç·×£±£°²¯±ß¥È¡¼¥¯¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤ª¶â¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢¹ç·×£±£°²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦´ë²è¤òÊüÁ÷¡£¤¹¤ë¤È¡¢£´£°£°Ëü±ß¤Ç¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ¤Î¸å¤Ë¥â¥ÈÅß¼ù¤¬¡Ö¼Ö¡¢¤º¤Ã¤È¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡×¤È°¦¼Ö¥È¡¼¥¯¤ò·ÑÂ³¡£
¡¡¥â¥ÈÅß¼ù¤Ï¡ÖºÇ½é¤Ë£Â£Í£×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢½ê¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ø¥¢¥ë¥Ô¥Ê¤¤¤¤¤è¡¢Çã¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È½ê¤«¤éÇ¯´Ö£±£·£°£°ÂæÄøÅÙ¤·¤«À½Â¤¤µ¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯À¤Î¹â¤¤¼Ö¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¼Ö¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡ÖÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£²¶¡¢Éâµ¤¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö¤º¤Ã¤È¥¢¥ë¥Ô¥Ê¤·¤«¾è¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç£±£µÂæ¡££±Âæ£±£°£°£°Ëü±ß¡£¥È¡¼¥¿¥ë£±²¯£µ£°£°£°Ëü¤°¤é¤¤¤Ï¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£