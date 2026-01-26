お笑いコンビ、スリムクラブの真栄田賢（49）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。レギュラー出演しているABC制作テレビ朝日系「探偵！ナイトスクープ」に関する投稿が反響を呼んでいる。

同番組で“探偵”を務める真栄田は「ナイトスクープ、頼むから、俺のこの回を観てくれ」と呼びかけ、「街で見かける『奇奇怪怪おじさん』たち…彼らは何を考えて生きているのか？」とのタイトルでABCテレビ公式YouTubeチャンネルにアップされた、自身が担当した23日放送回の動画を紹介した。

その後も、「そして、この家族の回を観てくれ」「頼む、本当に頼むからこれも観てくれ。これぞ探偵ナイトスクープだから」と同番組の視聴を呼びかけるポストを連投。同じく公式チャンネルにアップされた「小児がんで旅立った6才の娘…遺された枕から“ちあちゃんの匂い”を再現して」および「戦場帰りの父が遺したエ●写真！？隠された『衝撃の真実』、知られざる戦場の記憶が明らかに…」と2つの動画を紹介した。

真栄田の一連の投稿は反響を呼び、コピーライターの糸井重里氏も反応。「奇奇怪怪おじさん」放送回の呼びかけに対し「観た！観た！観てよかった。『観てくれ』と頼んでくれてよかった」とポストすると、真栄田は「糸井重里さん、はじめまして、スリムクラブ真栄田です。まさか糸井さんに、届くとは思わず、本当に本当に感動しています。ありがとうございます。幸せです」と感激。糸井氏も「いやいや、こちらこそ。相方のエピソードなども、ありがとうございます。それにしても、『観てくれ』と声を出してくれたのはよかったです」と返していた。