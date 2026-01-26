18年経っても“変わらぬ友情”！少女時代・ユリのファンミ最終公演にヒョヨン＆スヨンがサプライズ登場

少女時代が、変わらぬ友情を見せた。

少女時代のユリは1月24日、ソウル・延世（ヨンセ）大学校百周年記念館コンサートホールで、「2026 YURI’s 3rd FANMEETING TOUR ‘YURIVERSE’」の最終公演を開催。ファンと近い距離で呼吸を合わせながら、かけがえのない思い出を刻んだ。

特にこの日ユリは、これまでどこでも公開されたことのないビハインド写真や映像を初公開したほか、自ら用意した大切な愛用品を披露。さらにステージ上でプレゼントを作るイベントまで行い、注目を集めた。

加えて、ソロ曲から少女時代メドレー、カバー曲まで多彩な構成のステージを披露し、会場を訪れたファンから熱い反響を得た。

また、スペシャルゲストとしてメンバーのヒョヨンとスヨンがサプライズで登場。愉快なケミストリーと軽快なトークで会場の雰囲気をさらに盛り上げた。さらに、最近話題となっている「ヒョリス」（ヒョヨン・ユリ・スヨン）ユニットのビハインドストーリーも明かし、ファンに特別な楽しさを届けた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）左からスヨン、ユリ、ヒョヨン

最後にユリは、「こうして貴重な時間を割いて来てくださり、家族のような集まりに出席してくださってありがとうございます。私は家に帰って、今日の思い出と皆さんの歓声、そしてピンクのライトの波を長く心にしまっておきます。これからも見守って応援していただけたらうれしいです」と、心のこもった感想を語り、感動を誘った。

また、ファンの変わらぬ愛と応援への感謝を伝えたいという思いから今回のファンミーティングを企画したユリは、ソウル公演のチケット収益の一部を国際救援開発NGO「希望の友 キア対策」に寄付。最後までファンとともに“分かち合い”を実践し、ファンミーティングの意味をより特別なものにした。

（写真提供＝OSEN）ユリ

なお、3度目のファンミーティングツアーを盛況のうちに終えたユリは、3月8日から4月26日までセジョンSシアターで上演される演劇『THE WASP（スズメバチ）』（原題）を通じて、観客と会う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ユリ プロフィール

1989年12月5日生まれ、本名クォン・ユリ。韓国・京畿道出身。身長167cm。2001年に現在の所属事務所、SMエンターテインメントの「第1回SM青少年選抜大会・ダンス部門」で本部賞を受賞して練習生となった。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、メインダンサーとして活躍。肌が綺麗で色黒なことから、ニックネームは「黒真珠」。インスタグラムを通じてたびたび料理の腕前を披露しており、美貌に尽きない多彩な魅力をファンに届けている。