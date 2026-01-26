「あいの里2」ニノ＆隊長カップル「バラを買ってくれて嬉しかった」デートショットに反響続々
【モデルプレス＝2026/01/26】Netflixの恋愛リアリティー番組「あいの里 シーズン2」に出演していたモデルでWebエディターの“ニノ”こと二宮なゆみが1月25日、自身のInstagramを更新。同番組でカップル成立した元海上自衛隊のレスキューパイロットの“隊長”こと佐藤禎之との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「あいの里2」美男美女カップル「自然体で素敵」買ってもらったバラを片手に写る2ショット
ニノは「アフリカンローズを扱っているお店が広尾にカフェをオープンさせたそう」と書き出し、カフェでくつろぐ私服姿を投稿。キャップにニット、タイツを合わせたリラックス感のあるスタイリングで、コーヒーを手にした自然体の様子が写し出されている。
また「帰りがけに隊長がお店でバラを買ってくれて嬉しかった アリガト」とバラを手にした自身と、ホワイトコーディネートを着こなした隊長との2ショットも公開している。
この投稿には「雰囲気が柔らかい」「私服がおしゃれ」「自然体で素敵」「落ち着いた大人の魅力」「カフェ時間が似合う」などの反響が寄せられている。
同番組は35歳から60歳の男女が人生最後の恋を求め、ラブヴィレッジにある古民家で自給自足の共同生活を送る恋愛バラエティで、2人は2024年に放送されたシーズン2でカップル成立した。（modelpress編集部）
◆「あいの里2」ニノ、恋人・隊長からバラもらう
◆ニノの投稿に反響
