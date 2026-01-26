木村屋總本店から猫の日限定気分♡ねこちゃん＆酒種たんかん

老舗ベーカリー木村屋總本店から、思わず頬がゆるむ新作パンが登場します。2026年2月1日より直営店で販売されるのは、にっこり笑顔が愛らしい動物パン「ねこちゃん」と、旬の柑橘を楽しめる季節あんぱん「酒種 屋久島たんかん」。見た目の可愛さはもちろん、素材や味わいにもこだわったラインナップは、自分用にもギフトにもぴったり。春を待つ気分に寄り添う、心ときめくパン時間を楽しんでみては♪

猫の日にぴったりのねこちゃんパン

価格：370円(税込)

2月22日の猫の日に向けて登場する「ねこちゃん」は、大きな瞳とにっこり笑顔が印象的な黒猫モチーフの動物パン。

中には、なめらかでコクのあるチョコクリームをたっぷり包み、ひと口ごとに満足感のある味わいです。見た目の可愛さから、バレンタインデーのちょっとした贈り物にもおすすめの一品です。

春を感じる酒種屋久島たんかん

価格：351円(税込)

「酒種 屋久島たんかん」は、屋久島産たんかんのジュースとペーストを使用した、爽やかな香りと甘酸っぱさが魅力の季節あんぱん。

木村屋自慢の酒種生地でたんかんあんを包み、仕上げにたんかんジャムをトッピングしています。軽やかな後味で、春先に食べたくなる味わいです。

販売開始日：2026年2月1日

販売店舗：直営25店舗

※銀座本店（㈱銀座木村家）ではお取り扱いがございません。

※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。

※販売店舗によって商品が異なる場合があります。

可愛さも季節感も楽しめる限定パン♡

見た瞬間に笑顔になれる「ねこちゃん」と、素材の魅力が詰まった「酒種 屋久島たんかん」は、木村屋總本店ならではの丁寧なものづくりが感じられる新商品。

季節のイベントや日常のご褒美に取り入れるだけで、パン時間が少し特別になります。数量や販売店舗に限りがあるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪