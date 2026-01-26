現役時代に日本ハム、巨人、中日でプレーした小笠原道大氏（52）が、元巨人の槙原寛己氏のYouTube「ミスターパーフェクト槙原」に出演。巨人移籍時のエピソードを振り返った。

「常に紳士たれ」がモットーとされる巨人軍。身だしなみの面などでの“禁止事項”がまことしやかにささやかれており、小笠原氏も「最初に情報がもう大体流ってたので」としながらも「ただ、本当かどうかわかんないじゃないですか」。

続けて「一番驚いたのは、ダメージジーンズがダメだったこと」と、当時大流行だった穴や傷、色あせを加工したデニムパンツがNGであったことを明かした。

「当時、ファイターズでは新庄さんも居ましたし」と日本ハムでは容認のアイテムも巨人ではNG。知らずに着用していたところ「（高橋）由伸が“小笠原さん、それダメなんですよ…”って。穴空いてないじゃんって言ったら、そういう加工してるのもダメだって」と衝撃を振り返った。

このエピソードに槙原氏は「もうちょっとさかのぼると、僕らの時代はGパンもダメでしたから。Gパンは作業着、仕事に行く格好じゃないって言われてましたから」と補足した。