3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で大会連覇を狙う侍ジャパンは26日、都内ホテルで井端弘和監督（50）が会見に臨み、先行発表の19選手以外の10選手を発表した。全チームの最終ロースターは、大会を運営するWBCIが日本時間2月6日に発表する予定だ。

ドジャースからはすでに発表されていた大谷翔平投手（31）らに加えて、昨年ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手（27）が選出。打者ではカブス・鈴木誠也外野手（31）、ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手（29）、ホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手（25）らが新たに選ばれた。過去最多の大リーガー参加は09年の5人だったが、今回は現時点で8人が選ばれる「ドリームオーダー」となった。

今回の発表を受け、ファンからは打線がどう組まれるか、大谷の打順はどこが最適かなどに注目が集まっている。ネット上では早くも独自の「ドリーム打線」が投稿されており「捕手、つなぎ役（2番的な役割）を考えると残り最大7枠…どう並ぶのかワクワクする」「大谷は上位固定と井端さん話したけど、どこが最適解なのか…」「4番は誰？大谷はどこ？誰が外れるの？…？だらけだ」「メジャー組以外にも牧や森下もいるし…野手15人でスタメンは半分以下か…すげえ」「国際大会はやはり複数ポジション守れる選手が大事だな」「とにかく早く井端監督のスタメン見たい笑」「このメンツ…井端さん大変だな苦笑い」「今回は世界も凄いからな笑顔」「日本だけでなくて世界各国がドリームオーダーだからな今回は。楽しみ過ぎる」など多くのコメントが寄せられている。

今回の発表は29人にとどまっており、残り1人は吉田正尚（レッドソックス）らの状況を見極めて発表されるとみられる。