外資金融機関が2026年の中国経済を楽観視、構造の改善と高度化を評価―中国メディア

このほど発表された2025年の中国の年間経済指標により、国民経済が安定した成長の勢いを保っていることが分かりました。多くの国際金融機関は最近になり、中国経済は強靭（きょうじん）さと活力を見せているとして、2026年は輸出や消費などの分野で、世界経済に一層の確実性をもたらすとの見方を示しました。

多くの金融機関は中国の輸出構造の改善を高く評価しています。ゴールドマン・サックスは最新の報告書で、中国の輸出は「価格優位性による駆動」から「技術力とサプライチェーンの効率による駆動」へと転換しており、新たな質の生産力に関連する分野では、全世界で取って代わることのできない産業クラスターが形成されていると指摘しました。

UBSグループも同様の見方を示し、中国の輸出の競争力は非常に力強く、輸出製品の構造の改善と高度化が引き続き進展しており、高付加価値およびハイテク産業における製品の競争力と市場シェアが依然として顕著に向上していると指摘しました。

UBS証券のリサーチ部門の責任者である徐賓氏は、中国企業は製品のアップグレードとイノベーション、製品ラインアップの最適化、サービス輸出の海外展開を積極的に展開していると評価し、該当する製品として自動車、電池、太陽光発電設備、電力網設備などを挙げました。

また、中国では内需の回復や消費の高度化が経済成長の重要な支えになっており、多くの金融機関は中国の消費市場の回復傾向に対して前向きな判断を示しています。（提供/CRI）