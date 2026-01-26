扱いやさすさとスポーティさを両立

カワサキは、海外で発表されている新型モデル「Ninja 500」を2026年の春頃に国内市場へ導入すると発表しました。

このモデルは、Ninjaファミリーが持つアグレッシブなスタイリングを受け継ぎながら、新開発のエンジンを搭載することで、伝説的なNinjaのパフォーマンスを多くのライダーが体験できる一台として開発されました。

【画像】超かっこい！ これがカワサキ新型「Ninja500」です！ 画像で見る（30枚以上）

このNinja 500のパワーユニットには、新開発された排気量451ccの並列ツインエンジンが採用されています。このエンジンは、スロットル操作に対して滑らかで力強い加速を生み出すよう設計されており、特に市街地走行で頻繁に使用される低回転域から中回転域にかけて豊かなパワーを発揮し、軽快な加速感を提供します。

一方で、高速道路などでは高回転域まで十分なパワーを持続させ、容易に高速域へと到達することが可能です。回転域の全域でバランスの取れた出力特性は、日常的な用途からスポーティな走りまで、多様なライディングシーンに対応します。

パワフルなエンジンを支える車体の骨格には、シリーズ最高峰モデル「Ninja H2」と共通の設計思想を持つ軽量なトレリスフレームが用いられており、カワサキ独自の先進的な動的剛性解析技術を駆使することで、最適な剛性と軽量化を両立させています。エンジン自体をフレームの剛性部材として活用する設計も、車両全体の重量削減に大きく貢献しており、推定乾燥重量は157kgを実現しました。

また、シャーシはスーパースポーツスタイルのショートホイールベースとロングスイングアームの組み合わせに、最適化されたトレール設定を施すことで、軽快かつ自然なハンドリング性能を達成しています。この軽量で操作性に優れた車体は、駐車時といったバイクを降りて取り扱う場面でも扱いやすさを発揮し、幅広い層のライダーに自信と優れたフィーリングをもたらします。

デザイン面では、新設計のコンパクトな2灯式ヘッドライトが印象的な最新の「Ninjaフェイス」を形成しています。ヘッドライトの下には前方に張り出す2つのスポイラーが配置され、特徴的な外観を完成させています。フロントからリアにかけて流れるように構成されたレイヤードデザインのボディワークは、マシンにレースから着想を得た風格を与え、ライダーとの一体感を高めます。

ライダーの快適性も重視されており、ライディングポジションはリラックスできる設定となっています。ハンドル位置は高めに、フットペグはやや前寄りに配置することで、快適性を確保しつつ、車両を確実にコントロールできる設計です。シート高は785mmですが、シート形状やエンジン後方のスリムなデザインにより、良好な足つき性を実現しています。シートには厚みのあるクッションと低反発ウレタンが採用され、大型のボディワークがもたらす優れた防風性と相まって、快適な乗り心地を提供します。

足回りには、大径310mmのセミフローティング式フロントディスクブレーキが装備され、確実な制動力を発揮します。ABSを搭載したモデルは、走行時のさらなる安心感に貢献します。このほか、カワサキ独自のアシスト＆スリッパークラッチを搭載し、クラッチレバーの操作を軽くするとともに、急なシフトダウン時などに発生しやすいリアタイヤのホッピングやスキップを抑制します。メーターにはスマートフォン連携機能が備わり、標準モデルではフルLCD、SEモデルではTFTディスプレイを介して、着信通知の確認や走行記録の閲覧などが可能です。

Ninja 500の車体色は、スタンダードモデルが「メタリックフラットスパークブラック／メタリックスパークブラック」の1色、SEモデルでは「ライムグリーン」、「メタリックフラットスパークブラック／メタリックスパークブラック」、「メタリックマットトワイライトブルー／キャンディパーシモンレッド」の3色が展開されます。

なお、欧州ではアクセサリーを標準装備したエディションとして、「パフォーマンス アクラポビッチ」、「パフォーマンス レムス」、「スポーツ」がラインナップされています。

また、国内における販売価格は未発表となっています。