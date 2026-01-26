物価高対策として、各自治体でポイント還元事業がはじまっています。

東京都では、1万1000円分のポイントがもらえるキャンペーンが始まります。

【写真を見る】物価高の救世主！？広がる自治体“ポイ活” 東京で1万1000円分のポイント付与【ひるおび】

「東京アプリ」で1万1000円分ポイント付与

「東京アプリ」で、2月2日午後1時〜2027年4月1日に1万1000ポイントが付与されます。

対象はマイナンバーカードの住所が都内の15歳以上です。

ポイントは

▼au PAY・d払いなど民間決済事業者のポイントと交換

▼都立施設のチケットと交換

することができます。

ポイントをもらうには「マイナンバーカード」に加え、デジタル庁が提供している「デジタル認証アプリ」のダウンロードが必要です。

「デジタル認証アプリ」は、マイナンバーカードを使った本人確認を安全・簡単にするアプリです。

アプリで実施する理由について、東京都の東京アプリ担当者は「将来的には役所に行かず、アプリで行政手続きを完結できるようにしたい」としています。

今回は15歳以上ですが、今後0歳〜14歳の都民にも、1人あたり1万1000円の現金を支給する方針です。

東京都は、アクセスの集中を避けるための「東京アプリの混雑カレンダー」を公開しています。

開始直後の2月は「大変混雑」、3月も「混雑」の表記となっており、4月以降から少しずつ混雑が緩和されそうです。

ただ、2027年1月以降は終わりが見えてくるので、駆け込みの混雑がある予想です。

恵俊彰：

（混雑しない期間も）4月から12月までですから、結構ありますね。

弁護士 八代英輝：

僕と江藤アナウンサーは、アプリをダウンロードして、備えております。

港区民以外も使える『みなトクPAY』

港区独自のキャッシュレス決済サービス『みなトクPAY』では、「真冬のポイント大還元祭」が実施されていて、港区で支払いをすると最大25％ポイント還元されます。（付与上限1万5000ポイント/各月）

期間は1月1日から2月28日で、港区の飲食店やスーパー、コンビニなど約1200店舗が対象です。港区民以外も利用できます。

港区のカレー専門店「カレーバー ピリピリ」の伊藤さんに『みなトクPAY』のメリットを聞くとー

「一見さんが『みなトクPAY』を使えるお店を探しに来てくださって、そこからうちの味を知って常連さんになってくださったりしています。

常連の方で普段は1100円のランチを食べる方も、今なら25%返ってくるということで『ちょっとカツカレー食べちゃおうかな』ってランクアップしてくださったりしています。」

と話してくれました。

全国でも続々“ポイ活”

ポイント還元事業は全国に広がっています。

静岡県御殿場市には、デジタル地域通貨『富士山Gコイン』があり、現金チャージで1.5%ポイントが付与されます。

※1日の入金の上限4万9000円

※月最大10万円まで

全ての人をフォローするため、アプリ以外にカードタイプも使えるようにしており、市民の約7割が利用しています。

2月1日からは物価高対策として、最大1万円分チャージをすると、5000円分のポイントが付与されます。（販売期間は2月28日まで）

静岡県は他にも温暖化対策『クルポ』というアプリを導入していて、公共交通機関を利用したり、着なくなった服を回収ボックスに入れたりすることでポイントが獲得できます。

ポイントに応じて抽選で商品券・食事券などの景品が当たります。

また、“健康寿命日本一”を目指すことを目的として導入されたものもあります。

千葉県市川市の健康促進『Aruco』というアプリでは、歩いたり、公共施設に設置された機器で血圧などを測ったりするとポイントが獲得できます。

このポイントを地域通貨の「ICHICO」に交換すると、市内の加盟店で利用することが可能です。

（ひるおび 2026年1月26日放送より）