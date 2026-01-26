大相撲初場所で優勝した大関・安青錦（安治川）が２６日、東京・江東区内で一夜明け会見を行った。新大関での優勝は２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来、２０年ぶり。春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）は、年６場所制となった１９５８年以降に初土俵を踏んだ力士で、付け出しを除く初土俵から最速となる所要１６場所での綱取りに挑む。

▽会見での主な一問一答

―千秋楽の本割で先に熱海富士が勝った時の心境は。

「相手のことよりは、目の前の一番に集中していたので、もちろん（取組を）見たが、それを見て自分がやることが変わったわけではないし、とりあえずは目の前の一番に集中しようという気持ちです」

―優勝決定戦前の心境は。

「普通に落ち着いて、悔いがないようにやっていこうという気持ちでした」

―優勝決定戦の相撲を覚えている？

「はっきり覚えています」

―優勝決定戦の相撲を振り返って。

「全然良くなかったと思います。最後になんとか勝って良かったです」

―どこが良くなかったのか。

「やっぱり起こされそうにもなっていましたし、相手の方が攻めていたなと。自分らしい相撲は見せられなかったなと思いますけれど、それでも体は動いてくれていたので、良かったかなと思います」

―首投げは反応か。

「感覚です」

―優勝が決まった瞬間の気持ちは。

「すごく嬉しかったです。ホッとした気持ちの方がどちらかというとありました」

―１回目の優勝と比べての違いは。

「初めての時は嬉しいという気持ちでしたけれど、２回目は嬉しい気持ちもありながら、ホッとした気持ちがあった。初優勝の時はホッとしたよりただうれしい気持ちだった」

―なぜホッとする気待ちになったのか。

「なんででしょうね。自分も知りたいですけれど」

―２０年ぶりの新大関優勝については。

「そこまで考えていなかったですけれど、やっぱり自分が２０年ぶりにそういうことができて、光栄に思っています」

―双葉山以来、８９年ぶりの新関脇、新大関での連続優勝については。

「双葉山さんとは比べものにはならないですけれど、少しでも近づけるように、やっていきたいです」

ー双葉山を知ってるのか。

「もちろん」

―どういう横綱という印象か。

「大先輩なので、自分からどうかとかは言えないですけれど、でもすごく強かった」

―今場所優勝で得たものはあるか。

「自分の相撲取り切れば、結果がついてくることは改めて感じました」