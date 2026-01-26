光浦靖子「ヒロアカ」デクの手作り立体フェルト人形公開「完成度がすごい」「動き出しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/01/26】お笑いコンビ・オアシズの光浦靖子が1月26日、自身のInstagramを更新。手作りの立体フェルト人形を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】54歳人力舎所属女芸人「動き出しそう」細部まで手が込んだヒロアカキャラ人形
光浦は「『僕のヒーローアカデミア』にハマり、デクを作りました」とつづり、人気漫画「僕のヒーローアカデミア」（通称「ヒロアカ」）のデクこと主人公・緑谷出久を再現したフェルト人形を投稿。細部まで作り込まれた人形は、衣装や髪色の特徴も丁寧に表現されている。
この投稿には「動き出しそう」「クオリティ高すぎ」「完成度がすごい」「器用すぎる」「愛が伝わる」「細かいところまで再現されている」「作品へのハマり方が本気」「可愛いほしい」などの反響が寄せられている。
光浦は2021年7月よりカナダ・バンクーバーに留学し、語学と料理を学んだ。現在はカナダでの3年間の労働許可証を取得し、現地で手芸のワークショップを開くなどの活動をしている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆光浦靖子、「ヒロアカ」デクの手作り人形を披露
◆光浦靖子の投稿に反響
