藤本美貴、次女の6歳誕生日祝福 家族5ショットに「幸せ溢れてる」「娘さんプリンセスみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/26】タレントの藤本美貴が、1月26日までに自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春と子どもたちとの家族ショットを公開した。
【写真】人気タレント夫婦「わんちゃんも一緒で素敵」次女6歳誕生日に家族集結ショット
藤本は「待ちに待った6歳のお誕生日」と娘の誕生日を報告。「HAPPY BIRTHDAY」とバルーンで飾り付けられた壁を背に撮影した家族の集合写真を投稿。ソファには子ども3人が座り、その後ろでは藤本と庄司が笑顔を見せる家族ショットを披露した。
また、ケーキを前に水色のドレス姿でポーズを決める娘の写真なども載せ、「あっという間にに大きくなるなぁ〜 うれしいけど寂しい」「産まれてきてくれてありがとう」とつづっている。
この投稿は「幸せ溢れてる」「理想のファミリー」「ほっこりする」「娘さんプリンセスみたいで可愛い」「わんちゃんも一緒で素敵」と反響を呼んでいる。
藤本は、2009年に庄司と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
