対ドルで堅調も、対円では円高が優勢=オセアニア為替概況



豪ドル/ドルはドル安スタート後、もみ合い。先週末に上値を抑えた0.6900ドルを超えてスタートすると、朝方には0.6935ドルと2024年9月以来の高値を付けた。米連邦政府機関閉鎖への警戒を受けたドル売りが背景にある。その後は0.69台前半でもみ合っている。朝の高値こそ更新できていないものの、0.6900ドルを割り込むことなく堅調な地合いを維持している。



NZドル/ドルも朝方に0.5975ドルを付けるなどドル安が優勢となり、その後も0.59台での推移が続いた。



豪ドル円は円高進行を受けて売りが優勢。先週末は植田総裁会見後の円高局面で109円00銭を付けた後、107円台前半まで下落した。今朝は107円30銭前後でスタートし、対ドルでの豪ドル買いに支えられ107円64銭を付ける場面もあったが、その後は円高の進行により106円39銭まで値を下げた。



NZドル円も円高の影響を受けて軟調。先週末終値から若干円高水準となる92円台半ば前後でスタートした後、現在は91円71銭まで下げ幅を広げている。



今週の主な予定と結果



01/27 09:30 NAB企業景況感 （12月） 前回 7.0

01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 予想 3.6% 前回 3.4% （前年比）

01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 前回 0.0% （前月比）

01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 予想 3.3% 前回 3.2% （トリム平均・前年比）

01/28 09:30 消費者物価指数 （12月） 前回 0.3% （トリム平均・前月比）

01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 0.7% 前回 1.3% （前期比）

01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 3.5% 前回 3.2% （前年比）

01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 0.8% 前回 1.0% （刈り込み平均・前期比）

01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 3.1% 前回 3.0% （刈り込み平均・前年比）

01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 0.9% 前回 1.0% （加重平均・前期比）

01/28 09:30 消費者物価指数（CPI） （2025年 第4四半期） 予想 3.3% 前回 2.8% （加重平均・前年比）

01/29 09:30 輸入物価指数 （2025年 第4四半期） 前回 -0.4%

01/30 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第4四半期） 前回 1.0% （前期比）

01/30 09:30 生産者物価指数（PPI） （2025年 第4四半期） 前回 3.5% （前年比）



NZ

01/29 06:45 貿易収支 （12月） 前回 -1.63億NZドル

01/29 09:00 ANZ企業信頼感 （1月） 前回 73.6

