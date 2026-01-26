テクニカルポイント ユーロドル、流れ反転、上昇トレンド再び形成へ テクニカルポイント ユーロドル、流れ反転、上昇トレンド再び形成へ

1.1865 現値

1.1839 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

1.1817 エンベロープ1%上限（10日間）

1.1736 一目均衡表・転換線

1.1736 一目均衡表・基準線

1.1704 21日移動平均

1.1700 10日移動平均

1.1680 一目均衡表・雲（上限）

1.1669 100日移動平均

1.1637 一目均衡表・雲（下限）

1.1600 200日移動平均

1.1583 エンベロープ1%下限（10日間）

1.1569 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）



ユーロドルは、昨年末以降の緩やかな下降トレンドが一転している。１．１８台に乗せ、昨年１２/２４高値１．１８０８レベルを一気に上抜けている。ＲＳＩ（１４日）は３０付近から７０付近に向けて上昇。足元では６６．６６レベルと買いバイアス優勢になっている。１０+２１日線は１．１７００付近に集まっており、ゴールデンクロスが示現しそうな動きとなっている。ただ、上昇スピードの速さも気になるところで、１．１８００の心理的水準が下値調整のメドとなる。

