テクニカルポイント ユーロドル、流れ反転、上昇トレンド再び形成へ
テクニカルポイント ユーロドル、流れ反転、上昇トレンド再び形成へ
1.1865 現値
1.1839 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1817 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1736 一目均衡表・転換線
1.1736 一目均衡表・基準線
1.1704 21日移動平均
1.1700 10日移動平均
1.1680 一目均衡表・雲（上限）
1.1669 100日移動平均
1.1637 一目均衡表・雲（下限）
1.1600 200日移動平均
1.1583 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1569 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ユーロドルは、昨年末以降の緩やかな下降トレンドが一転している。１．１８台に乗せ、昨年１２/２４高値１．１８０８レベルを一気に上抜けている。ＲＳＩ（１４日）は３０付近から７０付近に向けて上昇。足元では６６．６６レベルと買いバイアス優勢になっている。１０+２１日線は１．１７００付近に集まっており、ゴールデンクロスが示現しそうな動きとなっている。ただ、上昇スピードの速さも気になるところで、１．１８００の心理的水準が下値調整のメドとなる。
1.1865 現値
1.1839 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
1.1817 エンベロープ1%上限（10日間）
1.1736 一目均衡表・転換線
1.1736 一目均衡表・基準線
1.1704 21日移動平均
1.1700 10日移動平均
1.1680 一目均衡表・雲（上限）
1.1669 100日移動平均
1.1637 一目均衡表・雲（下限）
1.1600 200日移動平均
1.1583 エンベロープ1%下限（10日間）
1.1569 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
ユーロドルは、昨年末以降の緩やかな下降トレンドが一転している。１．１８台に乗せ、昨年１２/２４高値１．１８０８レベルを一気に上抜けている。ＲＳＩ（１４日）は３０付近から７０付近に向けて上昇。足元では６６．６６レベルと買いバイアス優勢になっている。１０+２１日線は１．１７００付近に集まっており、ゴールデンクロスが示現しそうな動きとなっている。ただ、上昇スピードの速さも気になるところで、１．１８００の心理的水準が下値調整のメドとなる。