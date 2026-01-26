テクニカルポイント ユーロドル、流れ反転、上昇トレンド再び形成へ

1.1865　現値
1.1839　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
1.1817　エンベロープ1%上限（10日間）
1.1736　一目均衡表・転換線
1.1736　一目均衡表・基準線
1.1704　21日移動平均
1.1700　10日移動平均
1.1680　一目均衡表・雲（上限）
1.1669　100日移動平均
1.1637　一目均衡表・雲（下限）
1.1600　200日移動平均
1.1583　エンベロープ1%下限（10日間）
1.1569　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）

　ユーロドルは、昨年末以降の緩やかな下降トレンドが一転している。１．１８台に乗せ、昨年１２/２４高値１．１８０８レベルを一気に上抜けている。ＲＳＩ（１４日）は３０付近から７０付近に向けて上昇。足元では６６．６６レベルと買いバイアス優勢になっている。１０+２１日線は１．１７００付近に集まっており、ゴールデンクロスが示現しそうな動きとなっている。ただ、上昇スピードの速さも気になるところで、１．１８００の心理的水準が下値調整のメドとなる。