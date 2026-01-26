「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」

1月30日(金)全国公開

配給：バンダイナムコフィルムワークス／松竹

(C)創通・サンライズ

1月30日より全国劇場公開される、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」。先日テレビ放送された特別番組内にて、ブライト・ノアおよびミライ・ノアの本編登場シーンが公開された。

1月24日に日本テレビ系列で放送された特別番組「機動戦士ガンダム×ZIP!特番 閃光のハサウェイ キルケーの魔女 公開記念SP」で披露されたもの。

ブライト・ノアとミライ・ノアは、ハサウェイ・ノアの両親であり、一年戦争の英雄・功労者とされている人物。

公開された本編シーンは、地球連邦軍からの呼び出しに応じるブライトと、それを見送るミライのワンシーン。ハサウェイが反地球連邦政府運動「マフティー」のリーダーであることを知る由もなく、遠く離れた地で植物観察官補佐として研修中の息子・ハサウェイとの再会を望むブライト――。

過去の大戦で活躍した人物たちが再び姿を現し、ファンにとっては胸を熱くする展開が続く一方で、人間ドラマはさらに苛烈さを増していく本作。ハサウェイ自身だけでなく、彼を取り巻く環境や周囲に位置する人物たちが、いかなる形で物語へ関与していくのか？

なお、特別番組は見逃し無料配信動画サービスTVerにて3月31日まで配信中。

成田剣(ブライト・ノア役) コメント

映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』上映決定おめでとうございます。

いよいよ第2章！映画館で観れるこの瞬間をどんなに待ち侘びたことでしょう。

ハサウェイの父としては初登場となりますが、今回の出演は本当に嬉しいです！シリアスな中に緊張感と迫力がなんとも言えない魅力を感じずにはいられない。

どんな人の心にも強烈に響く感動がきっとあるはず。 大いに期待していただきたいです。

新井里美(ミライ・ノア役) コメント

「新井さんのそのままでいいんです、普通に喋っているその声でいいんです」

1度目のテストで私の演じたミライさんは、村瀬修功監督のイメージとだいぶ違っていました。ホワイトベースを操縦する程の的確な判断力と優しさを持ち合わせる、素晴らしい女性、ミライさん。

私といえば、自転車の運転も危なっかしく、落ち着きのない性格…なもので、私の演技にはミライさんに近づこうとするあまり、背伸びというか、無理してカッコつけてしまい、それが逆にミライさんを遠ざけてしまったのだなぁと、反省…。

それから、成田さんと何度かテイクを重ねるうちに呼吸が合ってきて、いつの間にかミライさんが友人のように、側に寄り添ってくれるような気持ちになりました。

『閃光のハサウェイ』の中で、決して長くはありませんが、とても大切なシーンを演じさせていただきました、ありがとうございました。作品の公開を楽しみにしてくださっているみなさんに、自信を持って、ご期待くださいと、お伝えします！

31日には舞台挨拶の「全国同時生中継ライブビューイング」も

(C)創通・サンライズ

1月31日に新宿ピカデリーで行なわれる「公開記念舞台挨拶」の模様を、全国の映画館で生中継する。ライブビューイングチケットは、26日0時以降、劇場システムにて順次販売される。詳細は各劇場ホームページを参照のこと。