BTS最新アルバム『ARIRANG』、1週間で予約数400万枚突破 3年9ヶ月ぶり“完全体”作品
7人組グループ・BTSが、3月20日午後1時に5thアルバム『ARIRANG』をリリースする。予約注文数が、開始から1週間で400万枚を突破した。
【画像】BTS、“約4年ぶり”ワールドツアーの日程表
アルバム流通会社YG PLUSによると、『ARIRANG』は22日時点で予約注文数406万枚を記録した。今月16日に予約販売を開始してから1週間で達成した。
この記録は、BTSのアルバムの中で過去最多の累計販売枚数を誇る4thアルバム『MAP OF THE SOUL:7』を上回る。同作は2020年の予約販売当時、1週間で342万枚を記録し、その後500万枚（サークルチャート基準）を突破した。今回の新譜は、それを凌ぐスピードで予約枚数を伸ばしている。『ARIRANG』はリリースまで約2ヶ月を残しており、予約販売終了時点でどこまで記録を更新するのか、大きな注目が集まっている。
なお、本作は約3年9ヶ月ぶりに“完全体”でリリースされる作品となる。グループのアイデンティティ、切なさや深い愛といった普遍的な感情を描いており、世界中の音楽ファンの共感を集めることが期待されている。
