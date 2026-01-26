「第７２回九州地区選手権・Ｇ１」が３０日から２月４日まで、佐賀県のボートレースからつで開催される。このＰＲのため唐津市モーターボート競走事業企画宣伝課の中山尚人課長ら関係者が２６日、末永和也（２６）＝佐賀・１２４期・Ａ１＝を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

前半２日間の１２Ｒはダブルドリーム。初日は地元Ｇ１初制覇を目指すＳＧ６冠の峰竜太、そして２日目は前日にプレミアムＧ１・ＢＢＣトーナメント（尼崎）を制したばかりの末永と、佐賀支部勢が１号艇に乗艇する。

２５日午後１１時ごろに東京入りし、媒体訪問に備えたという末永は「（ＢＢＣ−で副賞のＢＭＷ Ｘ１を獲得し）ライン、めっちゃ届いています」と端正なマスクに笑みをたたえる。今年３節を全て優勝。「運がいい。ここぞという時に思い通りの展開になったり」と謙遜しつつも、昨年グランプリ（住之江）に初出場した経験も大きいという。

「グランプリで優出していたら燃え尽きていたかも。“まだまだや”と思ったことが大きいのかと思います」。今年最初のＧ１・芦屋周年も定松勇樹が制すなど、佐賀支部の勢いは素晴らしい。「みんなで高め合っています」と“がばい旋風”はますます加速しそうで、もちろん自身もさらに高みを目指すつもりだ。

売り上げ目標は５０億円に設定。節間は日高逸子さん（３０日）、お笑いトリオのハナコ（２月１日）らが来場するほか、九州名物グルメコーナーの設営など趣向を凝らして開催を盛り上げていく。