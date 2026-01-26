現在放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』より、海外展開ティザー動画、海外ビジュアルおよび英語タイトルが公開された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

海外展開は、NHK ワールド・プレミアム以外にも、台湾の LINE TV、Hami Video、MOD などの配信プラットフォームで公開されているほか、アメリカの NGN チャンネル（CATV）でも放送が決定している。

海外展開ティザーは、タイトルバックを担当したBUDDHAが制作。タイトルバックの映像素材を使い、小一郎の歩みを史実とともに15秒で表現している。映像は『豊臣兄弟！』公式サイト、公式X（旧Twitter）、公式Instagramにて視聴可能。

また、本作の英語タイトルが『BROTHERS IN ARMS』に決定。このフレーズは「戦友」を意味する慣用句的な言い回しで、秀長と秀吉が「武将の兄弟」であることをあわせて表現している。

海外展開用ビジュアルは、第4回「桶狭間！」の戦場シーンを撮ったスタジオセット内で撮影された。兄弟の笑顔がはじけるキービジュアルとは大きく趣を変え、戦国の世を生き抜く兄弟の決意が前面に押し出されている。

神崎峰人（株式会社BUDDHA・代表取締役）コメント制作にあたり意識したこと短い尺なのでとにかく感覚的に秀長と『豊臣兄弟！』の魅力を訴求するのを意識していました。軽快なテンポで見やすい本編と素敵な劇伴の魅力に合わせて、次々に画面が遷移していくことで見た人の記憶に残ることを意識しました。

動画視聴の際のポイント中毒性があるようにループ再生できる仕様なので何度もご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）